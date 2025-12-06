ЛНЗ одержал разгромную победу и вышел на первое место в УПЛ

ЛНЗ / facebook.com/fclnz

ЛНЗ разгромил "Оболонь" в домашнем матче 15-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок в Черкассах завершился со счетом 3:0 .

Хозяева поля открыли счет на 37-й минуте встречи – забил Денис Кузык.

Во втором тайме черкасский клуб развил свое преимущество – на 77-й минуте точным ударом отличился Шота Ноникашвили, а на 84-й минуте Мухаррем Яшари сделал счет разгромным.

Обзор матча ЛНЗ – "Оболонь"

После этой победы ЛНЗ (32 очка) возглавил турнирную таблицу УПЛ – подопечные Виталия Пономарева потеснили с первого места "Шахтер" (31 балл), у которого еще есть матч в запасе.

"Оболонь" (17 пунктов) находится на 11-й позиции элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу.

В следующем туре УПЛ, который станет последним в 2025 году, черкасская команда 13 декабря примет "Зарю", а "пивовары" днем ранее на собственной арене сразятся с "Металлистом 1925".

