Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
65
Время на прочтение
1 мин
1 мин

ЛНЗ одержал разгромную победу и вышел на первое место в УПЛ

Черкасский клуб поднялся на вершину турнирной таблицы чемпионата Украины по футболу.

Автор публикации
Максим Приходько
ЛНЗ

ЛНЗ / facebook.com/fclnz

ЛНЗ разгромил "Оболонь" в домашнем матче 15-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок в Черкассах завершился со счетом 3:0.

Хозяева поля открыли счет на 37-й минуте встречи – забил Денис Кузык.

Во втором тайме черкасский клуб развил свое преимущество – на 77-й минуте точным ударом отличился Шота Ноникашвили, а на 84-й минуте Мухаррем Яшари сделал счет разгромным.

Обзор матча ЛНЗ – "Оболонь"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы ЛНЗ (32 очка) возглавил турнирную таблицу УПЛ – подопечные Виталия Пономарева потеснили с первого места "Шахтер" (31 балл), у которого еще есть матч в запасе.

"Оболонь" (17 пунктов) находится на 11-й позиции элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу.

В следующем туре УПЛ, который станет последним в 2025 году, черкасская команда 13 декабря примет "Зарю", а "пивовары" днем ранее на собственной арене сразятся с "Металлистом 1925".

Ранее сообщалось, что сборная Украины узнала потенциальных соперников в финальном турнире чемпионата мира-2026 по футболу.

Дата публикации
Количество просмотров
65
