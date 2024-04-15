ЛНЗ одолел "Верес" и прервал длительную безвыигрышную серию в УПЛ (видео)

ЛНЗ обыграл "Верес" в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Центральный" в Черкассах завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече хозяева забили в начале второго тайма. На 48-й минуте Алексей Хобленко нанес результативный удар после прострела Геннадия Пасича.

Отметим, что начало второго тайма пришлось на время отложить из-за воздушной тревоги.

Обзор матча ЛНЗ – "Верес"

ЛНЗ прервал длительную безвыигрышную серию, насчитывавшую пять поединков чемпионата Украины. До этого последний раз черкасская команда побеждала еще 1 марта "Полесье" (1:0).

Победа позволила ЛНЗ (29 очков) закрепиться на девятом месте в УПЛ. "Верес" (19 баллов) остался на 13-й позиции в зоне переходных матчей за сохранение прописки в элитном дивизионе.

В следующем туре команда Олега Дулуба 21 апреля сыграет в гостях против "Александрии", а ровенский клуб в тот же день примет "Днепр-1".

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