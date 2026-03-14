ЛНЗ победил "Александрию" и вернулся на первое место в УПЛ

ЛНЗ на своем поле одержал победу над "Александрией" в матчи 20-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок в Черкассах завершился со счетом 2:0 .

Команда Виталия Пономарева открыла счет на 35-й минуте встречи — Илья Путря реализовал пенальти.

В конце матча черкасский клуб закрепил свое преимущество — Марк Ассинор на 90-й минуте забил с передачи Евгения Пастуха.

После этого матча ЛНЗ (44 очка) вернулся на первое место в УПЛ. Черкасская команда благодаря победе в очной встрече обошла в таблице "Шахтер" (44 балла), но у дончан есть поединок в запасе.

"Александрия" (11 пунктов) осталась на предпоследней, 15-й позиции, в зоне прямого вылета.

В следующем туре ЛНЗ 21 марта встретится с "Рухом", а "Александрия" 19 марта примет "Динамо".