ЛНЗ сенсационно проиграл "Колосу" и рискует потерять лидерство в УПЛ

"Колос" — ЛНЗ

ЛНЗ на выезде сенсационно проиграл "Колосу" в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Колос" в Ковалевке завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече хозяева поля забили в самом ее начале — на 7-й минуте Юрий Климчук нашел передачей Ибрахима Кане, а тот с линии штрафной площадки точно пробил в дальний левый угол ворот Алексея Паламарчука.

Таким образом, у черкасского клуба прервалась рекордная гостевая победная серия, длившаяся 8 матчей, а также клубная рекордная серия с голами из 12 поединков (24 гола).

Несмотря на это поражение, ЛНЗ (51 очко) продолжает лидировать в УПЛ. Подопечные Виталия Пономарева опережают "Шахтер" (51 балл) благодаря победе в очной встрече первого круга, но "горняки" имеют два матча в запасе.

"Колос" (37 пунктов) после победы над лидером чемпионата поднялся с седьмой на шестую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре УПЛ черкасская команда 26 апреля примет "Металлист 1925", а ковалевцы днем ранее дома сыграют с "Полтавой".

