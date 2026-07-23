ЛНЗ сыграл вничью с "Гентом" в историческом матче в еврокубках

ЛНЗ — "Гент" / facebook.com/fclnz

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Черкасский ЛНЗ сыграл вничью с бельгийским "Гентом" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2026/27. Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для украинского клуба поединок состоялся на стадионе ORLEN ARENA в польском городе Плоцк и завершился со счетом 0:0 .

На протяжении встречи черкасский клуб трижды пробил в створ ворот соперника, но забить не сумел. Бельгийская команда нанесла четыре удара в створ ворот, в частности один раз попала в перекладину, но отличиться также не смогла.

Обзор матча ЛНЗ — "Гент"

Будет добавлен в скором времени.

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Ответный матч состоится в четверг, 30 июля, в Бельгии. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Победитель этой пары в 3-м этапе квалификации Лиги конференций сыграет с триумфатором противостояния "Гетеборг" (Швеция) — "Левадия" (Эстония), а проигравший завершит выступления в еврокубках.

Ранее сообщалось, что "Полесье" вырвало ничью у "Копенгагена" в первом матче второго раунда отбора Лиги конференций.

Также мы рассказывали, что "Динамо" проиграло ПАОКу в первом матче второго раунда квалификации Лиги Европы.

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