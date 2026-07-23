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ЛНЗ сыграл вничью с "Гентом" в историческом матче в еврокубках
Черкасский ЛНЗ сыграл вничью с бельгийским "Гентом" в первом в своей истории еврокубковом поединке.
Черкасский ЛНЗ сыграл вничью с бельгийским "Гентом" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2026/27. Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для украинского клуба поединок состоялся на стадионе ORLEN ARENA в польском городе Плоцк и завершился со счетом 0:0.
На протяжении встречи черкасский клуб трижды пробил в створ ворот соперника, но забить не сумел. Бельгийская команда нанесла четыре удара в створ ворот, в частности один раз попала в перекладину, но отличиться также не смогла.
Обзор матча ЛНЗ — "Гент"
Будет добавлен в скором времени.
Ответный матч состоится в четверг, 30 июля, в Бельгии. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.
Победитель этой пары в 3-м этапе квалификации Лиги конференций сыграет с триумфатором противостояния "Гетеборг" (Швеция) — "Левадия" (Эстония), а проигравший завершит выступления в еврокубках.
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