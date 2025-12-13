ЛНЗ уверенно победил "Зарю" и стал "зимним чемпионом" УПЛ

ЛНЗ / facebook.com/fclnz

Реклама

Черкасский ЛНЗ обыграл луганскую "Зарю" в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок в Черкассах завершился со счетом 2:0 .

Хозяева открыли счет на 18-й минуте встречи – голом отличился Мухаррем Яшари.

Во втором тайме подопечные Виталия Пономарева увеличили свое преимущество – на 56-й минуте забил Назарий Муравский.

Реклама

Обзор матча ЛНЗ – "Заря"

После этой победы ЛНЗ (35 очков) гарантировал себе первое место в турнирной таблице УПЛ по итогам 2025 года, став таким образом "зимним чемпионом". Черкасский клуб опережает ближайшего преследователя – "Шахтер" – на 3 балла, но "горняки" имеют матч в запасе.

В то же время, ЛНЗ имеет преимущество над дончанами благодаря победе (4:1) в очной встрече, поэтому черкасская команда точно отправляется на зимнюю паузу в статусе лидера чемпионата Украины.

"Заря" (23 пункта) находится на восьмой строчке УПЛ.

В первом матче после зимнего перерыва ЛНЗ померяется силами с "Эпицентром", а "Заря" встретится с "Кудровкой". Базовая дата поединков 17-го тура УПЛ – 21 февраля 2026 года.