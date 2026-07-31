ЛНЗ в серии пенальти уступил "Генту" и выбыл из еврокубков

"Гент" — ЛНЗ / facebook.com/fclnz

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Черкасский ЛНЗ не смог выйти в третий квалификационный раунд Лиги конференций сезона-2026/27.

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций команда Виталия Пономарева в серии пенальти уступила бельгийскому "Генту".

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Основное и дополнительное время поединка на стадионе "Геламко Арена" в бельгийском городе Гент завершилось со счетом 0:0 .

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Первый матч между командами состоялся 23 июля в польском городе Плоцк и завершился вничью (0:0). Следовательно, победитель противостояния определялся в серии пенальти, где точнее были игроки бельгийского клуба — 4:2.

Обзор матча "Гент" — ЛНЗ

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Гент" вышел в третий раунд квалификации Лиги конференций, где сыграет со шведским "Гетеборгом", который во 2-м раунде по сумме двух встреч одолел эстонскую "Левадию" (1:2, 3:1 д.в.).

Для ЛНЗ еврокубковый сезон завершен. Матчи против "Гента" стали для черкасского клуба первыми в истории на международной арене.

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Ранее сообщалось, что "Динамо" во второй раз проиграло ПАОКу и вылетело из Лиги Европы в Лигу конференций.

Также мы рассказывали, что "Полесье" в большинстве проиграло "Копенгагену" и вылетело из еврокубков.

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