ЛНЗ вырвал волевую победу над "Рухом" и вернулся на вершину таблицы УПЛ
Черкасский клуб оформил камбэк в игре против львовян.
ЛНП одержал волевую победу над "Рухом" в выездном матче 21-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 1:2.
Львовский клуб открыл счет в конце первого тайма — на 45+2-й минуте голом отличился Виталий Роман.
Во втором тайме подопечные Виталия Пономарева переломили ход встречи и оформили камбэк. Сначала на 63-й минуте счет сравнял Геннадий Пасич.
А гол Даниила Кравчука на 82-й минуте принес черкасской команде победу.
Обзор матча "Рух" — ЛНЗ
Будет добавлен в скором времени.
После этого матча ЛНЗ (47 очков) вернулся на первое место в УПЛ. Черкасский клуб благодаря победе в очной встрече обошел в таблице "Шахтер" (47 баллов), но у дончан есть поединок в запасе.
"Рух" (19 пунктов) остался на 14-й позиции, в зоне переходных матчей за сохранение прописки в элитном дивизионе.
В следующем туре ЛНЗ 5 апреля на выезде сыграет с "Кривбассом", а "Рух" днем ранее сразится с "Шахтером".