ЛНЗ вырвал волевую победу над "Рухом" и вернулся на вершину таблицы УПЛ

ЛНЗ / facebook.com/fclnz

Реклама

ЛНП одержал волевую победу над "Рухом" в выездном матче 21-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 1:2 .

Львовский клуб открыл счет в конце первого тайма — на 45+2-й минуте голом отличился Виталий Роман.

Во втором тайме подопечные Виталия Пономарева переломили ход встречи и оформили камбэк. Сначала на 63-й минуте счет сравнял Геннадий Пасич.

Реклама

А гол Даниила Кравчука на 82-й минуте принес черкасской команде победу.

Обзор матча "Рух" — ЛНЗ

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча ЛНЗ (47 очков) вернулся на первое место в УПЛ. Черкасский клуб благодаря победе в очной встрече обошел в таблице "Шахтер" (47 баллов), но у дончан есть поединок в запасе.

"Рух" (19 пунктов) остался на 14-й позиции, в зоне переходных матчей за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Реклама

В следующем туре ЛНЗ 5 апреля на выезде сыграет с "Кривбассом", а "Рух" днем ранее сразится с "Шахтером".