"Локтем где-то там, еще что-то": Усик прокомментировал "грязный" бокс от Верховена

Усик — Верховен / © Associated Press

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик ответил на вопрос, чувствовал ли "грязный" бокс от нидерландского кикбоксера Рико Верховена, которого он победил нокаутом.

Слова украинского боксера с пресс-конференции после боя приводит ТСН.

Усик рассказал, что его соперник использовал запрещенные приемы во время поединка, в частности, наносил удары локтем и ниже пояса.

"Чувствовал ли "грязный" бокс от Рико? Да, было. И локтем так. Ну в корпус там... То, что ниже бьют — это вообще... Иногда даже тренеры говорят в резинку бить, ниже где-то по ноге, чтобы остановить, потому что раз в тормоз ударил, раз по боку, и чуть-чуть движение останавливается, и все. То, что ниже прилетало там, чувствовалось, но локтем где-то там, еще что-то. Это чувствовалось. Там где-то сделал. Но… бой", — сказал Усик.

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой за секунду до завершения 11-го раунда.

Верховен после поражения от Усика возмутился решением рефери, заявив, что он преждевременно остановил поединок.

Рико уже подал официальный протест касательно результата боя с Усиком.

На момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.

По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.

В то же время тренер Верховена после спорного нокаута призвал Усика провести бой-реванш с его подопечным.

