Ломаченко и Хейни отреагировали на объявление боя за звание "абсолюта": что сказали боксеры

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломачено и абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни дали первые комментарии после официального оглашения их боя.

"Моя цель – стать абсолютным чемпионом в легком весе, а Девин Хейни сейчас владеет всеми титулами. Я уважаю его боксерский IQ и рад этому вызову", – сказал Ломачено в интервью Sky Sports.

В свою очередь, Хейни сделал более широкое заявление по поводу предстоящего поединка. Американец подчеркнул, что собирается победить украинца и доказать, что именно он является лучшим в мире.

"Ломаченко – хороший боец и будущий кандидат на место в Зале Славы. Я не отрицаю его значительных достижений в боксе. Хотя он и не дал мне шанса подраться, когда я бросил ему вызов в 2019 году, я не буду мелочным. Это бой, которого очень хотят болельщики, и я достиг этого. Я стал вдвое лучше после реванша с Камбососом. Верьте или нет, чем лучше мой соперник, тем лучше и я.

Я не могу дождаться этого боя. Я знаю, что у Ломаченко очень высокий боксерский IQ, но 20 мая я продемонстрирую всему миру, что лучший боец на планете – это я. Готов защитить свой титул абсолютного чемпиона в эпичной битве", – заявил Хейни.

Поединок между Ломаченко и Хейни состоится 20 мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. На кону будут стоять все пояса легкого дивизиона, принадлежащие американцу.

В своем последнем бою, в ночь на 30 октября 2022 года, Ломаченко одержал победу над американцем Джемейном Ортисом. На счету 35-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

над американцем Джемейном Ортисом. На счету 35-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. Хейни стал абсолютным чемпионом мира в июне 2022 года, одолев австралийца Джорджа Камбососа. В октябре американец повторно победил Камбососа и защитил титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе. В послужном списке 24-летнего американца 29 побед (15 – нокаутом) в 29 поединках на профиринге.

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