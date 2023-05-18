Ломаченко и Хейни устроили "огненную" дуэль взглядов перед боем за абсолютное чемпионство (видео)

Украинец и американец встретились на пресс-конференции, после которой заглянули друг другу в глаза.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко и абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни провели пресс-конференцию и традиционную дуэль взглядов накануне титульного поединка.

Во время битвы взглядов американский боксер решил не снимать солнцезащитные очки и сквозь них сконцентрированно смотрел в глаза своему оппоненту.

В ответ уроженец Белгород-Днестровского так же пристально сверлил взглядом Хейни. Ни один из боксеров не отвел глаз друг от друга.

Видео дуэли взглядов Ломаченко и Хейни

Битва взглядов Ломаченко и Хейни с другого ракурса

For the crown.



For the legacy.



Three more days. #HaneyLoma pic.twitter.com/5YlT7aRb0p — Top Rank Boxing (@trboxing) May 17, 2023

Поединок между Ломаченко и Гейни состоится в ночь на 21 мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. На кону будут стоять все принадлежащие американцу пояса легкого дивизиона.

В своем последнем бою, в ночь на 30 октября 2022 года, Ломаченко одержал победу над американцем Джемейном Ортисом. На счету 35-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

В послужном списке 24-летнего Хейни 29 побед (15 – нокаутом) в 29 поединках на профиринге.

Ранее сообщалось, что Ломаченко и Хейни провели первую дуэль взглядов перед титульным боем. В свою очередь, американский чемпион пообещал уничтожить Ломаченко.

Напомним, накануне было представлено яркое промо к бою Хейни – Ломаченко.

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