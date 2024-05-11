Ломаченко – Камбосос: боксеры показали вес перед боем и провели финальную дуэль взглядов (видео)

Украинец оказался совсем немного тяжелее своего соперника.
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко и бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос прошли традиционную процедуру взвешивания накануне их титульного боя.
Украинец оказался совсем немного тяжелее (61,18 кг) австралийца (60,89 кг).
Time for talk is over #LomaKambosos | SAT 10PM ET | @ESPN pic.twitter.com/kOnYU6ThuO— Top Rank Boxing (@trboxing) May 11, 2024
Также Ломаченко и Камбосос провели финальную битву взглядов. Она, как и в прошлый раз, длилась больше трех минут. Ни один из боксеров не стал отводить глаза.
@VasylLomachenko & @GeorgeKambosos were NOT moving. #LomaKambosos | SAT 10PM ET | @ESPN pic.twitter.com/rKYLIrPaNI— Top Rank Boxing (@trboxing) May 11, 2024
Бой Ломаченко – Камбосос состоится 12 мая в австралийском городе Перт. На кону будет стоять вакантный титул IBF в легком весе. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.
Ломаченко последний раз выходил в ринг в ночь на 21 мая 2023 года, когда единогласным судейским решением проиграл американцу Девину Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
В конце ноября Хейни решил сменить весовую категорию и освободил все главные чемпионские пояса в легком весе – WBC, WBA, IBF и WBO.
Камбосос в своем последнем бою в июле 2023 года победил британца Макси Хьюза, завоевав второстепенный титул IBO в легком весе. Перед этим австралиец потерпел два подряд поражения от Хейни, потеряв звание абсолютного чемпиона мира, которое он выборол в ноябре 2021 года победой над американцем Теофимо Лопесом.
Всего на счету 36-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге. В послужном списке 30-летнего Камбососа 21 победа (10 – нокаутом) и 2 поражения.
Ранее сообщалось, что Ломаченко сделал заявление о возможном завершении карьеры.
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