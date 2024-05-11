Ломаченко – Камбосос: боксеры показали вес перед боем и провели финальную дуэль взглядов (видео)

Украинец оказался совсем немного тяжелее своего соперника.

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко и бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос прошли традиционную процедуру взвешивания накануне их титульного боя.

Украинец оказался совсем немного тяжелее (61,18 кг) австралийца (60,89 кг).

Time for talk is over #LomaKambosos | SAT 10PM ET | @ESPN pic.twitter.com/kOnYU6ThuO — Top Rank Boxing (@trboxing) May 11, 2024

Также Ломаченко и Камбосос провели финальную битву взглядов. Она, как и в прошлый раз, длилась больше трех минут. Ни один из боксеров не стал отводить глаза.

Бой Ломаченко – Камбосос состоится 12 мая в австралийском городе Перт. На кону будет стоять вакантный титул IBF в легком весе. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Ломаченко последний раз выходил в ринг в ночь на 21 мая 2023 года, когда единогласным судейским решением проиграл американцу Девину Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

В конце ноября Хейни решил сменить весовую категорию и освободил все главные чемпионские пояса в легком весе – WBC, WBA, IBF и WBO.

Камбосос в своем последнем бою в июле 2023 года победил британца Макси Хьюза, завоевав второстепенный титул IBO в легком весе. Перед этим австралиец потерпел два подряд поражения от Хейни, потеряв звание абсолютного чемпиона мира, которое он выборол в ноябре 2021 года победой над американцем Теофимо Лопесом.

Всего на счету 36-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге. В послужном списке 30-летнего Камбососа 21 победа (10 – нокаутом) и 2 поражения.

Ранее сообщалось, что Ломаченко сделал заявление о возможном завершении карьеры.

Читайте также:

Ломаченко – Камбосос: где и когда смотреть чемпионский бой

На фоне украинского флага: Ломаченко провел открытую тренировку перед боем с Камбососом (видео)

Ломаченко – Камбосос: букмекеры определили фаворита чемпионского боя