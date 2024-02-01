Ломаченко – Камбосос: букмекеры определили фаворита чемпионского боя

Василий Ломаченко и Джордж Камбосос сразятся за вакантный титул IBF в легком весе.

В среду, 31 января, экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко официально получил дату и место своего следующего боя.

12 мая 2024 года Ломаченко проведет поединок с бывшим абсолютным чемпионом в легком весе Джорджем Камбососом.

Боксеры сойдутся в ринге на родине Камбососа – в австралийском городе Перт. На кону будет стоять вакантный титул IBF в легком весе.

Букмекеры уже принимают ставки на чемпионский поединок между украинцем и австралийцем.

Прогнозы букмекеров на бой Ломаченко – Камбосос

Фаворитом предстоящего поединка букмекеры считают Ломаченко. На победу украинца предлагают поставить с коэффициентом 1,16. Выигрыш Камбососа – 5,60.

Ничья, как наименее вероятный результат в боксе, оценена коэффициентом 23,00.

По мнению букмекеров, наиболее вероятным результатом боя является победа Василия по очкам – 1,53. Досрочный триумф Ломаченко – 3,50.

Ставки на выигрыш Камбососа судейским решением принимают с коэффициентом 9,50, а на успех австралийского боксера нокаутом – 13,00.

Ломаченко – Камбосос: последние бои и послужной список

Ломаченко последний раз выходил в ринг в ночь на 21 мая 2023 года, когда единогласным судейским решением проиграл американцу Девину Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

В конце ноября Хейни решил сменить весовую категорию и освободил все главные чемпионские пояса в легком весе – WBC, WBA, IBF и WBO.

Камбосос в своем последнем бою в июле 2023 года победил британца Макси Хьюза, завоевав второстепенный титул IBO в легком весе. Перед этим австралиец потерпел два подряд поражения от Хейни, потеряв звание абсолютного чемпиона мира, которое он выборол в ноябре 2021 года победой над американцем Теофимо Лопесом.

Всего на счету 35-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге. В послужном списке 30-летнего Камбососа 21 победа (10 – нокаутом) и 2 поражения.

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