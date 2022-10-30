Ломаченко не без проблем победил Ортиса и приблизился к бою за звание абсолютного чемпиона мира

Украинский боксер успешно вернулся на ринг после почти годового перерыва.

В ночь на 30 октября украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко провел бой против американца Джемейна Ортиса. Поединок прошел на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США).

Противостояние прошло в достаточно ровной борьбе с небольшим преимуществом нашего соотечественника. Американский оппонент неожиданно для многих оказал жесткое сопротивление именитому украинцу, так что боксеры прошли полную дистанцию.

Несмотря на полученный на старте поединка синяк под глазом, Василий активно давил на своего соперника. После экватора поединка американец несколько устал, что позволило украинцу пусть не ярко, но не оставить никаких сомнений в своей победе.

По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Ломаченко: 115-113, 116-112, 117-111.

Отметим, что для Ломаченко это было первый бой с 12 декабря 2021 года. Тогда Василий победил ганца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

Ожидается, что уже в следующем поединке Ломаченко будет боксировать с Девином Хейни за звание абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе. Ранее американец согласился дать украинцу титульный бой после того, как защитил титулы в реванше с австралийцем Джорджем Камбососом.

На счету 34-летнего Ломаченко 17 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. Он владел поясами WBC, WBA Super и WBO в легком весе, пока в октябре 2020 года не потерял их, проиграв американцу Теофимо Лопесу.

В активе 26-летнего Ортиса 16 побед (8 - нокаутом), одна ничья и одно поражение.

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