Ломаченко не первый: абсолютный чемпион мира рассказал, в каком порядке "накажет" всех потенциальных соперников

Ломаченко не первый: абсолютный чемпион мира рассказал, в каком порядке "накажет" всех потенциальных соперников

Камбосос заявил, что все они получат свое.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и WBC Franchise в легком весе Джордж Камбосос ответил одному из фанатов, обвинившему австралийца в том, что он не хочет проводить бои с Василием Ломаченко, Девином Хейни и Джервонтой Дэвисом.

Камбосос решил заблокировать фолловера, попутно сообщив о готовности встретиться со всеми перечисленными боксерами.

"Успокойся, друг, я дам фанатам то, что они хотят. Хейни, Ломаченко, Дэвис – все они получат свое, один за другим", – написал Камбосос в Twitter.

Я blocked you because от других комментариев к something else which I found disgusting!! Nothing to do with anything boxing related tbh! Небольшой убийца I'm the giving the fans what they want Haney/Loma/Tank they'll all get it 1 by 1 – George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambosos) January 11, 2022

Ранее сообщалось, что Всемирная боксерская организация ( WBO ) уже в январе готовится санкционировать бой между Камбососом и Ломаченко. На этом настаивает промоутер украинца Боб Арум.

В активе Камбососа 20 побед (10 – нокаутом) в 20 поединках. В ночь на 28 ноября австралиец победил американца Теофимо Лопеса и отобрал у него пояса IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) в легком весе.

и отобрал у него пояса IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) в легком весе. На счету Ломаченко 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. В ночь на 12 декабря Василий единогласным решением судей победил гонца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

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