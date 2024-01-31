Ломаченко официально получил дату и место боя за звание чемпиона мира: кто соперник

Василий Ломаченко и Джордж Камбосос будут биться за вакантный титул IBF в легком весе.

В ночь на 31 января в Австралии состоялась пресс-конференция, на которой официально объявили о бое между экс-чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом в легком весе Джорджем Камбососом.

Поединок между украинцем и австралийцем состоится 12 мая на RAC Arena в австралийском городе Перт. На кону будет стоять вакантный титул IBF в легком весе.

Добавим, что пояс IBF стал вакантным после того, как американец Девин Хейни в конце ноября прошлого года решил сменить весовую категорию и освободил все главные чемпионские пояса в легком весе – WBC, WBA, IBF и WBO.

Ломаченко последний раз выходил в ринг в ночь на 21 мая 2023 года, когда единогласным судейским решением проиграл Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Камбосос в своем последнем бою в июле 2023 года победил британца Макси Хьюза, завоевав второстепенный титул IBO в легком весе. Перед этим австралиец потерпел два подряд поражения от Хейни, потеряв звание абсолютного чемпиона мира, которое он выборол в ноябре 2021 года победой над американцем Теофимо Лопесом.

Всего на счету 35-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге. В послужном списке 30-летнего Камбососа 21 победа (10 – нокаутом) и 2 поражения.

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