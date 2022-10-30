Ломаченко – Ортис: обнародована статистика ударов и судейские записки боя

Украинец уступал американцу на экваторе поединка, но сумел склонить чашу весов в свою пользу.

Украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко успешно вернулся на ринг, одержав победу над американцем Джемейном Ортисом.

По итогам 12 раундов судьи единогласно присудили украинцу победу: 115-113, 116-112, 117-111.

Ломаченко - Ортис: статистика ударов

После поединка появилась подробная статистика ударов, которые украинец и американец нанесли на протяжении всей дистанции боя.

Оказалось, что Ломаченко выбросил меньше ударов, чем его оппонент - 571 против 607. В то же время украинец был точнее - 125 его ударов попали в цель (22%), тогда как Ортис попал 122 раза (20%).

Также украинец гораздо точнее работал джебами - 33 (12%) против 15 (5%) у американца. Хотя по общему количеству джебов Ортис превзошел украинца - 297 против 271 у Ломаченко.

А вот по силовым ударам лучшим в ринге был именно Ортис. Американец донес до цели 107 из 310 своих попыток (35%), на что украинец ответил 92 попаданиями при 300 таких ударах (31%).

Loma had the light edge in landed punches bolstered by a 2-1 edge in jabs landed. Loma обезглавленный 31% его мощных фонарей после приземления 48% в его предыдущем 18 борьбе. #LomaOrtiz pic.twitter.com/WBRiAGX2uG — CompuBox (@CompuBox) October 30, 2022

Ломаченко - Ортис: судейские записки

Из судейских записок можно сделать вывод, что старт боя лучше провел американский боксер. В середине поединка Ломаченко проигрывал по мнению одного рефери (56-58), еще двое фиксировали ничью (57-57).

А вот вторая половина противостояния прошла при доминировании украинца. По мнению двух судей, Василий выиграл все раунды после экватора боя. Как результат, не было никаких сомнений, что именно Ломаченко объявят победителем поединка.

Вашему вниманию оценки судей за каждый из раундов.

Марк Консентино (США): 9-10, 18-20, 28-29, 37-39, 47-48, 56-58, 66-67, 76-76, 86-85, 96-94, 106-103, 116-112.

Фрэнк Ломбарди (США): 9-10, 19-19, 29-28, 38-38, 48-47, 57-57, 67-66, 77-75, 87-84, 97-93, 107-102, 117-111.

Джон Маккей (США): 9-10, 19-19, 29-28, 38-38, 48-47, 57-57, 67-66, 76-76, 86-85, 96-94, 105-104, 115-113.

На счету 34-летнего Ломаченко 17 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. Он владел поясами WBC, WBA Super и WBO в легком весе, пока в октябре 2020 года не потерял их, проиграв американцу Теофимо Лопесу.

В активе 26-летнего Ортиса 16 побед (8 - нокаутом), одна ничья и одно поражение.

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