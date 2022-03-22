Ломаченко отказался от боя за звание абсолютного чемпиона мира и останется защищать Украину

Ломаченко отказался от боя за звание абсолютного чемпиона мира и останется защищать Украину

34-летний боксер поставил интересы родины выше личных.

Украинский боксер Василий Ломаченко отказался от поединка против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа.

Об этом сообщил промоутер австралийца Лу ДиБелла в комментарии ESPN.

Ломаченко был главным претендентом на бой против Камбососа, поединок планировали провести в Австралии. Однако с начала полномасштабного российского вторжения в Украину Василий вступил в терроборону Белгород-Днестровского.

Промоутер Боб Арум сообщал, что правительство Украины разрешит Ломаченко уехать из страны для проведения чемпионского боя с Камбососом. Однако сам Василий решил со своей семьей остаться на Украине и помогать защищать родину от российских оккупантов.

"Говорил с Эгисом Климасом, и он подтвердил мне, что Ломаченко не проведет следующий бой против Камбососа. Он поблагодарил меня и Камбососа за то, что дали время и возможность подумать. На следующий же день, когда правительство Украины дало разрешение на бой Ломаченко, мы обратились к нему, но не получили согласия. Допускали, что такой вариант вероятный, поэтому не шокированы.

Эггис подтвердил, что Ломаченко остается в Украине. Мы поддерживаем его и думаем, что бой, который он ведет, значительно больше бокса. И все наши мысли и молитвы с ним и его семьей, со всеми украинцами. То, через что они проходят, значительно важнее любого боксерского поединка", - сказал ДиБелла.

Камбосос уже отреагировал на решение Ломаченко и поддержал украинца в Twitter. Австралиец выразил готовность провести бой с Василием после того, как победит американца Девина Хейни.

"Я уважаю твое решение и полностью понимаю его. Молюсь за тебя и твою страну. Пожалуйста, оставайся в безопасности. Как только я вытру пол Девином Хейни, проведем этот бой между двумя настоящими чемпионами", - написал Камбосос.

Nothing but respect pic.twitter.com/evFHwqWTMv — ESPN Ringside (@ESPNRingside) 21 марта 2022

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