Ломаченко отправил Комми в больницу: африканский "Терминатор" поделился эмоциями после поражения

Боксер из Ганы подчеркнул, что дрался за свой народ, которым гордится.
Ганский боксер Ричард Комми по прозвищу "Терминатор" прокомментировал свое поражение от украинца Василия Ломаченко в бою за пояс интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии WBO.
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По итогам 12 раундов украинец победил единогласным решением судей - 117:110, 119:108, 119:108. В седьмом раунде Ломаченко отправил африканца в нокдаун, но пожалел оппонента и благородно не стал его добивать.
"Я дрался за свою страну, за свой народ. Я их разочаровал, но верю, что я вернусь. В том раунде, когда я упал, я на мгновение отвлекся - и бум. Я просто отвел от него свои глаза, вот и все. Мне стоило сохранять концентрацию, но что есть, то есть.
Ломаченко - отличный боксер. Я сделал то, что я должен был сделать. Я горжусь своим народом и бьюсь за него. Я очень люблю свой народ. Со мной ничего не произошло, все хорошо. Мои амбиции остаются неизменными: я хочу быть двукратным чемпионом мира" - сказал Комми в ринге.
"I fight for my country... I давай them down."— Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021
Keep you head high, @RichardCommey. #LomaCommey pic.twitter.com/yBaqwgue54
Инсайдер Дэн Рафаэль, ссылаясь на информацию от команды Комми, сообщил, что сразу после боя 34-летний боксер отправился в больницу, где пройдет медицинское обследование в качестве меры предосторожности.
Для команды команды, она идет в hospital к проверке из-за претензии. #boxing #LomaCommey— Dan Rafael (@DanRafael1) December 12, 2021
Ранее ТСН Проспорт писал, что Ломаченко заподозрили в измене. Василий в ринге праздновал победу над Комми не с флагом Украины.
- Для Ломаченко это был второй выход на ринг после поражения Теофимо Лопеса в октябре прошлого года. Всего украинец провел 18 поединков в профи: 16 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения.
- Комми 34 раза выходил на профессиональный ринг, одержав 30 побед (27 - нокаутом). Это его четвертое поражение в карьере.
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