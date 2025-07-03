Ломаченко отреагировал на лишение украинского гражданства митрополита УПЦ МП Онуфрия

Василий Ломаченко / © Top Rank

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Экс-чемпион мира по боксу Василий Ломаченко прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского лишить украинского гражданства митрополита УПЦ Московского патриархата Онуфрия.

Украинский боксер выразил поддержку своему духовному кумиру на своей странице в Facebook.

"У человека могут отобрать паспорт, отобрать все земное, но любовь и веру – никак. Уважаемый Блаженнейший Митрополит Онуфрий – человек, которого поставил Господь на свое место для равновесия борьбы с врагами.

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Так всякое доброе дерево приносит хорошие плоды, а плохое дерево приносит плохие плоды. Не может дерево доброе приносить плоды плохие, ни дерево худое приносить плоды добрые. Мф.7:17. Мир всем", – написал Ломаченко.

Ранее сообщалось, что Ломаченко отреагировал на удар РФ по своему родному городу – Белгород-Днестровскому, но не назвал россиян виновными в этом преступлении.

В комментариях под своим постом в Facebook боксер поссорился с волонтерами Сергеем Притулой и Сергеем Стерненко.

Напомним, в начале июня этого года Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры.

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