- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 8251
- Время на прочтение
- 1 мин
Ломаченко отреагировал на лишение украинского гражданства митрополита УПЦ МП Онуфрия
Василий встал на защиту своего духовного кумира.
Экс-чемпион мира по боксу Василий Ломаченко прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского лишить украинского гражданства митрополита УПЦ Московского патриархата Онуфрия.
Украинский боксер выразил поддержку своему духовному кумиру на своей странице в Facebook.
"У человека могут отобрать паспорт, отобрать все земное, но любовь и веру – никак. Уважаемый Блаженнейший Митрополит Онуфрий – человек, которого поставил Господь на свое место для равновесия борьбы с врагами.
Так всякое доброе дерево приносит хорошие плоды, а плохое дерево приносит плохие плоды. Не может дерево доброе приносить плоды плохие, ни дерево худое приносить плоды добрые. Мф.7:17. Мир всем", – написал Ломаченко.
Ранее сообщалось, что Ломаченко отреагировал на удар РФ по своему родному городу – Белгород-Днестровскому, но не назвал россиян виновными в этом преступлении.
В комментариях под своим постом в Facebook боксер поссорился с волонтерами Сергеем Притулой и Сергеем Стерненко.
Напомним, в начале июня этого года Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры.