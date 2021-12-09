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Ломаченко перед боем с Комми сходил на матч НХЛ и получил именной свитер клуба: видео

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Ломаченко перед боем с Комми сходил на матч НХЛ и получил именной свитер клуба: видео

Associated Press

Также ему громко аплодировали болельщики.

Украинский боксер Василий Ломаченко решил посетить матч НХЛ между "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Колорадо Эвеланш".

33-летний экс-чемпион мира в легком весе посетил игру в именном свитере хозяев с номером "88".

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Интересно, что во время перерыва между периодами на больших экранах легендарной арены "Мэдисон Сквер Гарден" крутилась реклама боя Ломаченко — Комми, а затем камеры выхватили и сидящего на трибуне украинца. Зал встретил Василия аплодисментами.

Впрочем, несмотря на присутствие Ломаченко, хозяева потерпели поражение со счетом 3:7.

Отметим, что поединок Ломаченко – Комми состоится 11 декабря именно на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке. В Украине это будет утро 12 декабря.

  • В своем последнем бою, состоявшемся в ночь на 27 июня, Ломаченко техническим нокаутом победил японца Масайоши Накатани;
  • На счету Ломаченко 15 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге;
  • Комми выиграл 30 поединков (27 – досрочно) и трижды проигрывал. В предпоследнем бою он нокаутом во втором раунде уступил Теофиму Лопесу. После этого он победил доминиканца Джексона Маринеса нокаутом в шестом раунде.

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