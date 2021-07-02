Ломаченко похвастался уловом в Мариуполе: его позвали рыбачить в Россию

Василий восстанавливает силы после поединка с Накатани.
Украинский боксер Василий Ломаченко после победы над японцем Масайоши Накатани отправился на рыбалку.
33-летний спортсмен опубликовал у себя в Instagram фото и видео из Мариуполя, где сумел поймать большую щуку.
"Не боксом единым", - добавил подпись боксер.
Болельщики активно отреагировали в комментариях, отметив не лучшую работу оператора. Они убеждены, что следующим уловом Ломаченко должен стать американец Теофимо Лопес, команда которого поставила украинцу жесткий ультиматум для поединка-реванша.
"Оператор от Бога", "Хороший улов. Следующий - Лопес", "Молодец", "Лопеса поймал", - написали болельщики.
Один из комментаторов пригласил Василия порыбачить в российскую Якутию: "Василий, приезжай в Якутию, устроим рыбалку".
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- В своем последнем бою, который состоялся в ночь на 27 июня, Ломаченко победил Накатани техническим нокаутом в девятом раунде.
- После поединка отец и тренер Лопеса Теофимо-старший заявил, что реванш между его сыном и украинцем может произойти уже в декабре 2021 года.
- Эту информацию подтвердил и менеджер Василия Эгис Климас.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Ломаченко сделал прогноз на бой Джошуа - Усик.