Ломаченко похвастался уловом в Мариуполе: его позвали рыбачить в Россию

Ломаченко похвастался уловом в Мариуполе: его позвали рыбачить в Россию

Василий восстанавливает силы после поединка с Накатани.

Украинский боксер Василий Ломаченко после победы над японцем Масайоши Накатани отправился на рыбалку.

33-летний спортсмен опубликовал у себя в Instagram фото и видео из Мариуполя, где сумел поймать большую щуку.

"Не боксом единым", - добавил подпись боксер.

Болельщики активно отреагировали в комментариях, отметив не лучшую работу оператора. Они убеждены, что следующим уловом Ломаченко должен стать американец Теофимо Лопес, команда которого поставила украинцу жесткий ультиматум для поединка-реванша.

"Оператор от Бога", "Хороший улов. Следующий - Лопес", "Молодец", "Лопеса поймал", - написали болельщики.

Один из комментаторов пригласил Василия порыбачить в российскую Якутию: "Василий, приезжай в Якутию, устроим рыбалку".

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В своем последнем бою, который состоялся в ночь на 27 июня, Ломаченко победил Накатани техническим нокаутом в девятом раунде.

Накатани техническим нокаутом в девятом раунде. После поединка отец и тренер Лопеса Теофимо-старший заявил, что реванш между его сыном и украинцем может произойти уже в декабре 2021 года.

заявил, что реванш между его сыном и украинцем уже в декабре 2021 года. Эту информацию подтвердил и менеджер Василия Эгис Климас.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Ломаченко сделал прогноз на бой Джошуа - Усик.

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