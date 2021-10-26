Ломаченко показал изнурительную подготовку к поединку с ганским "Терминатором": фото

Их дуэль состоится 11 декабря.

Украинский боксер Василий Ломаченко продолжает подготовку к своему следующему бою.

33-летний спортсмен недавно прибыл в Лос-Анджелес, где проходит его основная фаза подготовки к поединку. Так, на своей странице в Instagram Ломаченко выложил несколько фото с тренировки. Чтобы лучше подготовиться к поединку, Ломаченко совершает пробежки на песке, а также работает в зале.

Для просмотра фотографий пролистывайте вправо.

Отметим, что свой следующий поединок украинец проведет 11 декабря против бывшего чемпиона мира – Ричарди Комми. Поединок между Ломаченко и Комми по прозвищу "Терминатор" состоится на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Интересно, что оба боксера ранее проиграли американцу Теофимо Лопесу, которому суммарно уступили четыре чемпионских титула в легкой весовой категории.

В своем последнем бою, состоявшемся в ночь на 27 июня, Ломаченко техническим нокаутом победил японца Масайоши Накатани;

японца Масайоши Накатани; На счету Ломаченко 15 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

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