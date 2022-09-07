Ломаченко показал, как готовится к бою с непобедимым американцем (видео)

Бывший чемпион мира по легкому весу Василий Ломаченко готовится этой осенью вернуться на ринг. Украинец показал фрагмент своей тренировки.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко 29 октября проведет бой против Джамейна Ортиса. Украинец в США готовится к поединку.

На странице Luckypunchnet в Instagram появилось видео тренировок Ломаченко на пневматической груше.

Ранее была информация, что поединок Ломаченко и Ортиса должен стать главным событием вечера бокса промоутерской компании Top Rank.

Добавим, что Василий уже покинул территориальную оборону, где находился с начала войны с российскими оккупантами, и прибыл в США для подготовки к следующему бою.

На счету Ломаченко 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

В последнем бою, в ночь на 12 декабря, Василий победил гонца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO. Что касается Ортиса, то на его счету 16 побед (8 – нокаутом) и одна ничья.

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