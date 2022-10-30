Ломаченко после победы над Ортисом встретился в ринге с абсолютным чемпионом мира: о чем говорили

Василий подтвердил свое желание боксировать за четыре пояса, которыми владеет Девин Хейни.
Украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко успешно вернулся на ринг, одержав победу над американцем Джемейном Ортисом.
После оглашения судейского вердикта украинец в интервью прокомментировал победу над Ортисом, а также выразил желание провести свой следующий бой против абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе американца Девина Хейни.
"Я счастлив вернуться в ринг. Спасибо всем болельщикам за поддержку. Спасибо моей команде. Я говорил раньше, что Джемейн Ортис - топовый боксер. Мы к нему готовились. Меня не удивил он.
Что дальше? Поединок за четыре пояса. Насколько я хочу боя с Хейни? Я готов, готов к любым предложениям", - сказал украинец.
Девин присутствовал на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и поднялся в ринг, чтобы поздравить Василия с победой.
Боксеры обменялись дружескими репликами. Сначала Ломаченко пошутил, что Хейни должен боксировать в супертяжелом, а не в легком весе, ведь значительно габаритнее его самого.
В свою очередь, американец также заявил, что хочет сразиться с Ломаченко. Кроме того, он отметил, что украинец не показал своего максимума в бою с Ортисом.
"Это было не лучший бой для Ломаченко и не лучшая его версия на ринге. Но я хотел бы его поздравить. Надеюсь, мы устроим поединок, - сказал Хейни.
Loma & Haney share the ring post-fight pic.twitter.com/dA039ms7py— Top Rank Boxing (@trboxing) Октябрь 30, 2022
- На счету 34-летнего Ломаченко 17 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. Он владел поясами WBC, WBA Super и WBO в легком весе, пока в октябре 2020 года не потерял их, проиграв американцу Теофимо Лопесу.
- В активе 23-летнего Хейни 29 побед (15 - нокаутом) в 29 боях. В ночь на 16 октября 2022 года он защитил титулы WBA (Super), WBC, IBF и WBO в реванше с австралийцем Джорджем Камбососом.
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