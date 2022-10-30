Ломаченко после победы над Ортисом встретился в ринге с абсолютным чемпионом мира: о чем говорили

Украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко успешно вернулся на ринг, одержав победу над американцем Джемейном Ортисом.

После оглашения судейского вердикта украинец в интервью прокомментировал победу над Ортисом, а также выразил желание провести свой следующий бой против абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе американца Девина Хейни.

"Я счастлив вернуться в ринг. Спасибо всем болельщикам за поддержку. Спасибо моей команде. Я говорил раньше, что Джемейн Ортис - топовый боксер. Мы к нему готовились. Меня не удивил он.

Что дальше? Поединок за четыре пояса. Насколько я хочу боя с Хейни? Я готов, готов к любым предложениям", - сказал украинец.

Девин присутствовал на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и поднялся в ринг, чтобы поздравить Василия с победой.

Боксеры обменялись дружескими репликами. Сначала Ломаченко пошутил, что Хейни должен боксировать в супертяжелом, а не в легком весе, ведь значительно габаритнее его самого.

В свою очередь, американец также заявил, что хочет сразиться с Ломаченко. Кроме того, он отметил, что украинец не показал своего максимума в бою с Ортисом.

"Это было не лучший бой для Ломаченко и не лучшая его версия на ринге. Но я хотел бы его поздравить. Надеюсь, мы устроим поединок, - сказал Хейни.

Loma & Haney share the ring post-fight pic.twitter.com/dA039ms7py — Top Rank Boxing (@trboxing) Октябрь 30, 2022

На счету 34-летнего Ломаченко 17 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. Он владел поясами WBC, WBA Super и WBO в легком весе, пока в октябре 2020 года не потерял их, проиграв американцу Теофимо Лопесу.

В активе 23-летнего Хейни 29 побед (15 - нокаутом) в 29 боях. В ночь на 16 октября 2022 года он защитил титулы WBA (Super), WBC, IBF и WBO в реванше с австралийцем Джорджем Камбососом.

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