Ломаченко посвятил "хвалебную оду" митрополиту УПЦ МП Онуфрию – Усик лайкнул пост в Instagram

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко опубликовал в своем Instagram хвалебный пост в адрес митрополита УПЦ Московского патриархата Онуфрия.

"Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий – наш столб. Мир всем! С Богом!" – написал Ломаченко.

Отметим, что публикацию Василия лайкнул чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик, который был замечен в Киево-Печерской лавре во время выселения УПЦ МП.

Отметим, что это уже далеко не первый скандальный пост Ломаченко в Instagram, из-за чего его страница была заблокирована на территории Украины.

Ранее Ломаченко опубликовал видео с претензиями к Владимиру Зеленскому от УПЦ МП, назвав поведение президента Украины "демонстративным унижением".

Напомним, УПЦ МП до 29 марта должна была окончательно покинуть Киево-Печерскую Лавру. После расторжения договора на аренду территории Лавры УПЦ МП имела 20 дней на выселение. Впрочем, представители УПЦ МП протестовали.

Скандальный митрополит УПЦ МП Павел обратился к президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что "Бог не простит" главе государства выселение Московского патриархата из Киево-Печерской лавры.

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