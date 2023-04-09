Ломаченко проигнорировал: непобедимый американец нокаутировал соперника и бросил вызов Хейни (видео)

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон успешно дебютировал в легком дивизионе. В ночь на 9 апреля американец победил японца Шуичиро Йошино.

Японский боксер пытался действовать первым номером, но американец эффективно оборонялся и контратаковал. Во втором и четвертом раундах Стивенсон отправил соперника в нокдаун.

Йошино нашел силы подняться с канваса и продолжить бой, но пропускал все больше ударов от Шакура. В шестом раунде рефери решил остановить поединок, зафиксировав победу американца техническим нокаутом.

Стивенсон – Йошино: обзор боя

После боя Стивенсон бросил вызов абсолютному чемпиону мира в легком весе Девину Хейни, который в ночь на 21 мая будет защищать пояса в поединке против владельца украинского паспорта Василия Ломаченко.

Ранее Шакур уже заявлял, что не сомневается в легкой победе своего соотечественника над Ломаченко.

"Скажите ему, чтобы он принял вызов. Я ждал этого долгое время. Клянусь Богом. Я и Девин были в ринге друг с другом на протяжении многих лет. Я всегда получал лучшее от Девина.

Я думаю, это будет легкая работа. Я уверен, что всех шокирую, когда сделаю по-настоящему легкий бой. Все будут в шоке и будут говорить: "А ты действительно тот, за кого себя выдаешь", – приводит слова Стивенсона The Ring.

Стивенсон после победы над Йошино стал официальным претендентом на титул WBC в легком весе, которым владеет Хейни.

На счету 25-летнего Шакура 20 побед (10 – нокаутом) в 20 поединках на профессиональном ринге. У Йошино 16 побед (12 – нокаутом) и одно поражение.

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