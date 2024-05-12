Ломаченко прокомментировал зрелищную победу над Камбососом и завоевание чемпионского титула

Василий праздновал победу с национальным флагом, но в своей речи ничего не упомянул об Украине и войне.

Украинский боксер Василий Ломаченко поделился эмоциями от яркой победы нокаутом в бою против австралийца Джорджа Камбососа, где на кону стоял вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Победу в этом поединке украинец посвятил своему отцу и тренеру Анатолию Ломаченко.

"Во-первых, хочу поблагодарить Господа Бога, Иисуса Христа. Очень благодарен. Во-вторых, хочу воздать должное своему сопернику Джорджу, его команде. У них сильная команда.

И также хочу сказать большое спасибо своей команде, своему отцу, моему тренеру, семье, детям, друзьям. Да, конечно, всем людям хочу сказать большое спасибо за поддержку бокса. Благодарю вас, да благословит вас Бог.

Сегодня я снова чемпион мира. Этот титул и бой – для моего отца. Хочу сказать ему, что очень благодарен и ценю его. Он тренировал меня, готовил и заслужил это – этот пояс для моего отца. Хочу вернуться домой и провести время с семьей", – сказал Ломаченко в ринге после поединка.

Украинец нокаутировал австралийца в 11-м раунде. Рефери остановил поединок после того, как Василий дважды отправил соперника в нокдаун.

Отметим, что во время объявления победителя Ломаченко был в ринге с украинским флагом, но в своей речи ничего не упомянул о Украине и войне.

Для Ломаченко это был первый бой с мая 2023 года, когда он единогласным судейским решением проиграл американцу Девину Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Теперь на счету 36-летнего украинца 18 побед (12 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге.

Камбосос потерпел третье поражение в своей карьере. Также в послужном списке 30-летнего австралийца 21 победа (10 – нокаутом).

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