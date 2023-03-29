Ломаченко против Хейни: официально объявлены дата и место боя за звание абсолютного чемпиона мира

Промоутерская компания Top Rank официально объявила о поединке между бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и абсолютным чемпионом мира в легком весе Дэвином Хейни.

Титульный бой состоится 20 мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.

Уже опубликован яркий постер к предстоящему противостоянию Ломаченко и Хейни. "Королевский гамбит", – говорится в подписи к публикации на странице Top Rank в Twitter.

The King's Gambit.

#HaneyLoma | Tickets on sale March 31 pic.twitter.com/pIiuska1Bw — Top Rank Boxing (@trboxing) 28 марта, 2023

Отметим, что сейчас Василий уже находится в тренировочном лагере в США, где готовится к бою с Хейни.

В своем последнем бою, в ночь на 30 октября 2022 года, Ломаченко одержал победу над американцем Джемейном Ортисом. На счету 35-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

Хейни стал абсолютным чемпионом мира в июне 2022 года, одолев австралийца Джорджа Камбососа. В октябре американец повторно победил Камбососа и защитил титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе. В послужном списке 24-летнего американца 29 побед (15 – нокаутом) в 29 поединках на профиринге.

Напомним, недавно Ломаченко в очередной раз зашкварился в Instagram, сравнив Украину с нацистской Германией.

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