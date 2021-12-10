Ломаченко против "Терминатора": результаты взвешивания и видео финальной дуэли взглядов перед боем

Ломаченко против "Терминатора": результаты взвешивания и видео финальной дуэли взглядов перед боем

Боксеры сойдутся в ринге в ночь на 12 декабря.

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко и бывший обладатель титула IBF в легком весе Ричард Комми провели традиционную церемонию взвешивания перед поединком.

Украинец и его соперник из Ганы по прозвищу "Терминатор" показали одинаковый вес - 60,9 кг, уложившись в лимит легкой весовой категории (до 61,2 кг).

После взвешивания боксеры последний раз заглянули друг другу в глаза перед супербоем, который состоится в ночь на 12 декабря на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Это fight only could be held in one place!



@VasylLomachenko vs @RichardCommey



LIVE on Saturday night on BIG @ESPN from @TheGarden ! pic.twitter.com/dRlAeIn4Ie — Top Rank Boxing (@trboxing) December 10, 2021

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Комми. Ориентировочное начало поединка - в 06:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Ломаченко и Комми в дружелюбной атмосфере встретились во время первой дуэли взглядов.

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На счету Ломаченко 15 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. В своем последнем поединке, состоявшемся в ночь на 27 июня, Ломаченко техническим нокаутом победил японца Масайоши Накатани в девятом раунде.

японца Масайоши Накатани в девятом раунде. Комми выиграл 30 поединков (27 - досрочно) и трижды проигрывал. В последнем бою он победил доминиканца Джексона Маринеса нокаутом в шестом раунде.

Оба боксера ранее проиграли американцу Теофимо Лопесу, которому суммарно уступили четыре чемпионских титула в легкой весовой категории. В ноябре 2021 года Лопес проиграл австралийцу Джорджу Камбососу и потерял все пояса.

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