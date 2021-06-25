Ломаченко провел первую дуэль взглядов с Накатани и пошутил о росте: видео

Ломаченко провел первую дуэль взглядов с Накатани и пошутил о росте: видео

До их встречи остается два дня.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко впервые встретился глазами с Масайоши Накатани в дуэли взглядов.

Отметим, что оба боксера находились в хорошем настроении и вели себя по-джентльменски, а украинец даже позволил себе шутку о росте. После завершения этой традиционной процедуры, боксеры пожали друг другу руки.

Соответствующее видео дуэли взглядов Ломаченко-Накатани опубликовал Top Rank Boxing.

Поединок Ломаченко — Накатани состоится 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США). По киевскому времени это будет утро 27 июня, бой начнется ориентировочно в 05:00.

33-летний Ломаченко за карьеру одержал 14 побед (10 — нокаутом) и потерпел 2 поражения.

В октябре 2020 года Василий потерял чемпионские пояса , которыми владел, в поединке с американцем Теофимо Лопесом. Украинец хотел провести бой-реванш, но бывший соперник послал его на *** .

, которыми владел, в поединке с американцем Украинец хотел провести бой-реванш, но бывший соперник . На счету 32-летнего Накатани 19 побед (13 — нокаутом) и одно поражение. Обидчиком японца в июле 2019 года стал тот же Лопес, выигравший бой судейским решением.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Ломаченко прибыл в Лас-Вегас на бой с Накатани.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку