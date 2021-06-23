Ломаченко рассыпался в комплиментах в адрес Накатани перед очной дуэлью: что сказал украинец

До их боя остается менее четырех дней.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко похвалил своего будущего соперника — Масайоши Накатани.

Слова украинского боксера цитирует BoxingScene.

"На данный бой меня вдохновило то, что я недавно потерял все свои пояса.

Мне нужно начинать все с нуля, поэтому решил встретиться с топ-соперником. Я не хотел какого-то подобранного оппонента. Этот парень устроил очень тяжелый бой Теофимо Лопесу, я и хорошо подготовился к его вызову.

Накатани — сильный, очень высокий, с очень длинными руками. У него есть опыт на топ-уровне, что он и продемонстрировал в конкурентном бою с Лопесом, а также в победном поединке с Вердехо. Для меня это идеальный вызов. Я всегда стремился к боям самого высокого уровня", — отметил Ломаченко.

Поединок Ломаченко — Накатани состоится 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США). По киевскому времени это будет утро 27 июня, бой начнется ориентировочно в 05:00.

Ранее Ломаченко высказался о бое против Накатани, который владеет поясом WBO Inter-Continental.

33-летний Ломаченко за карьеру одержал 14 побед (10 — нокаутом) и потерпел 2 поражения.

В октябре 2020 Василий потерял чемпионские пояса , которыми владел, в поединке с американцем Теофимо Лопесом. Украинец хотел провести бой-реванш, но бывший соперник послал его на *** .

, которыми владел, в поединке с американцем Украинец хотел провести бой-реванш, но бывший соперник . На счету 32-летнего Накатани 19 побед (13 — нокаутом) и одно поражение. Обидчиком японца в июле 2019 стал тот же Лопес, выигравший бой судейским решением.

Ранее появилось эффектное промо к бою Ломаченко — Накатани.

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