Ломаченко с новой прической показал, как будет нокаутировать Комми: видео

Их дуэль состоится 11 декабря.
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко показал, как готовится к следующему поединку.
Так, украинец решил отточить технику ударов, потренировавшись на груше. Ломаченко нанес несколько частых и одновременно мощных ударов. Интересно, что на этой тренировке боксер предстал с новой прической.
Соответствующее видео было опубликовано на TopRank в Instagram.
Свой следующий поединок украинец проведет 11 декабря против бывшего чемпиона мира – Ричарда Комми. Поединок между Ломаченко и Комми по прозвищу "Терминатор" состоится на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.
Интересно, что оба боксера ранее проиграли Теофимо Лопесу, которому суммарно уступили четыре чемпионских титула в легкой весовой категории.
- В своем последнем бою, состоявшемся в ночь на 27 июня, Ломаченко техническим нокаутом победил японца Масайоши Накатани;
- После победы Ломаченко над Накатани, отец и тренер Лопеса заявил, что реванш между его сыном и украинцем может состояться уже в декабре 2021 года. Эту информацию подтвердил и менеджер Василия Эгис Климас. Однако в сентябре американский чемпион заявил, что не даст украинскому боксеру реванш;
- На счету Ломаченко 15 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.
Добавим, что ранее Ломаченко пригрозил непобедимый американец.