Ломаченко сделал громкое заявление перед боем с Накатани: на что замахнулся украинский экс-чемпион

Ломаченко сделал громкое заявление перед боем с Накатани: на что замахнулся украинский экс-чемпион

Украинец планирует отвоевать все титулы легкого дивизиона, которые потерял в поединке с Теофимо Лопесом.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко поделился планами на будущее перед поединком с японским боксером Масайоши Накатани.

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33-летний украинец заявил, что собирается остаться в легком весе, чтобы вернуть чемпионские титулы, которые потерял в последнем поединке с Теофимо Лопесом, и стать абсолютным чемпионом мира.

"Сначала я проведу бой с Накатани. После этого, кто знает, что будет. Но я точно хочу реванша с Лопесом. Если бы мне предложили побороться за все четыре титула в первом легком весе, я бы обязательно взял этот бой. А пока я намерен оставаться в легком весе, вернуть все свои титулы и стать абсолютным чемпионом", - цитирует Ломаченко BoxingScene.

Бой Ломаченко - Накатани состоится на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США). Начало поединка - около 05:00 по киевскому времени 27 июня. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Накатани.

33-летний Ломаченко за карьеру одержал 14 побед (10 - нокаутом) и потерпел 2 поражения. В последнем бою в октябре 2020 года Василий потерял чемпионские пояса в поединке с американцем Теофимо Лопесом.

в поединке с американцем Теофимо Лопесом. На счету 32-летнего Накатани 19 побед (13 - нокаутом) и одно поражение. Обидчиком японца в июле 2019 года стал тот же Лопес, выигравший бой судейским решением.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Ломаченко и Накатани сделали вес перед боем.

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