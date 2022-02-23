Ломаченко следует начать волноваться: абсолютный чемпион мира показал, как готовится к защите титула (видео)

Ломаченко следует начать волноваться: абсолютный чемпион мира показал, как готовится к защите титула (видео)

Камбосос оттачивает навыки в ринге.

Объединенный чемпион мира по легкому весу Джордж Камбосос летом проведет первую защиту титулов. Его соперником может стать украинец Василий Ломаченко.

Австралиец показал, как готовится к предстоящему поединку. Камбосос опубликовал видео, на котором быстро передвигается рингом и боксирует с воображаемым противником.

"Они еще ничего не видели!" – написал абсолют под своим видео в Twitter.

They Ain't Seen Nothing Yet!!! pic.twitter.com/wu2DLzzIuG — George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambosos) 22 февраля 2022

Ранее сообщалось, что бой между Камбососом и Ломаченко может состояться 5 июня.

На счету Ломаченко 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. В ночь на 12 декабря Василий победил ганца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO. В активе Камбососа 20 побед (10 – нокаутом) в 20 поединках. В ночь на 28 ноября австралиец победил американца Теофимо Лопеса и отобрал у него пояса IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) в легком весе.

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