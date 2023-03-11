Ломаченко согласовал дату и место боя за звание абсолютного чемпиона мира с непобедимым американцем

Василий сразится с Девином Хейни за все пояса легкого дивизиона.

Бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Василий Ломаченко близок к подписанию контракта на бой против абсолютного чемпиона мира в легком весе американца Девина Хейни.

Как сообщает ESPN, стороны окончательно согласовали дату и место поединка. Титульный бой за четыре чемпионских пояса состоится 20 мая 2023 года в Лас-Вегасе.

"Источники ESPN сообщают, что Девин Хейни и Василий Ломаченко находятся в процессе завершения соглашения по бою на 20 мая в Лас-Вегасе за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе", – написал инсайдер и журналист ESPN Майк Коппинджер в Twitter.

Отметим, что сейчас Ломаченко находится в тренировочном лагере в США, где готовится к бою с Хейни.

В своем последнем бою, в ночь на 30 октября 2022 года, Ломаченко одержал победу над американцем Джемейном Ортисом. На счету 35-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

над американцем Джемейном Ортисом. На счету 35-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. Хейни стал абсолютным чемпионом мира в июне 2022 года, одолев австралийца Джорджа Камбососа. В октябре американец повторно победил Камбососа и защитил титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе. В послужном списке 24-летнего американца 29 побед (15 – нокаутом) в 29 поединках на профиринге.

Напомним, что недавно Ломаченко попал в новый скандал. На турнире UFC в США он пообнимался и сделал фото с российским бойцом Исламом Махачевым, который является другом главы Чечни Рамзана Кадырова и поддерживает войну РФ против Украины.

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