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Ломаченко уже готов отобрать у него пояса: абсолютный чемпион мира в легком весе узнал дату защиты титулов

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Ломаченко уже готов отобрать у него пояса: абсолютный чемпион мира в легком весе узнал дату защиты титулов

boxingnewsonline.net

Бой состоится на Marvel Stadium в Мельбурне.

Объединенный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос проведет первую защиту титулов 5 июня.

Об этом сообщил журналист Майк Коппинджер.

Поединок состоится в австралийском Мельбурне на арене Marvel Stadium. Соперником Камбососа станет либо бывший обладатель титулов в двух весовых категориях Василий Ломаченко, либо регулярный чемпион WBC Дэвин Хэйни.

Между тем, Василий Ломаченко уже принял условия соглашения по поединку с абсолютным чемпионом.

Как сообщает журналист Майкл Бенсон, сделка подразумевает реванш, если Камбосос проиграет.

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