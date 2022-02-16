Ломаченко уже готов отобрать у него пояса: абсолютный чемпион мира в легком весе узнал дату защиты титулов

Ломаченко уже готов отобрать у него пояса: абсолютный чемпион мира в легком весе узнал дату защиты титулов

Бой состоится на Marvel Stadium в Мельбурне.

Объединенный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос проведет первую защиту титулов 5 июня.

Об этом сообщил журналист Майк Коппинджер.

Поединок состоится в австралийском Мельбурне на арене Marvel Stadium. Соперником Камбососа станет либо бывший обладатель титулов в двух весовых категориях Василий Ломаченко, либо регулярный чемпион WBC Дэвин Хэйни.

Между тем, Василий Ломаченко уже принял условия соглашения по поединку с абсолютным чемпионом.

Как сообщает журналист Майкл Бенсон, сделка подразумевает реванш, если Камбосос проиграет.

На счету Ломаченко 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. В ночь на 12 декабря Василий победил гонца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO. В активе Камбососа 20 побед (10 – нокаутом) в 20 поединках. В ночь на 28 ноября австралиец победил американца Теофимо Лопеса и отобрал у него пояса IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) в легком весе.

и отобрал у него пояса IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) в легком весе. В послужном списке Хэйни 27 побед (15 – нокаутом) в 27 поединках. В ночь на 5 декабря он победил своего соотечественника Джозефа Диаса и защитил титул WBC в легком весе.

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