Ломаченко в футболке с Иисусом провел первую дуэль взглядов с Хейни перед чемпионским боем (видео)

Украинец и американец впервые заглянули друг другу в глаза.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко и абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни провели первую дуэль взглядов перед титульным поединком, который состоится в ночь на 21 мая.

На первую пресс-конференцию, после которой и прошла битва взглядов, Ломаченко пришел в черной футболке с изображением Иисуса Христа.

В свою очередь, Хейни был одет в стильный костюм песочного цвета, дополнив образ темными очками.

Во время дуэли взглядов боксеры с серьезными лицами посмотрели друг на друга. Отметим, что американец решил не снимать очки, когда смотрел в глаза будущему сопернику.

Поединок между Ломаченко и Хейни состоится на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. На кону будут стоять все принадлежащие американцу пояса легкого дивизиона.

Ранее сообщалось, что Ломаченко и Хейни отреагировали на официальное объявление боя за звание "абсолюта".

В своем последнем бою, в ночь на 30 октября 2022 года, Ломаченко одержал победу над американцем Джемейном Ортисом. На счету 35-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

над американцем Джемейном Ортисом. На счету 35-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. Хейни стал абсолютным чемпионом мира в июне 2022 года, одолев австралийца Джорджа Камбососа. В октябре американец повторно победил Камбососа и защитил титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе. В послужном списке 24-летнего американца 29 побед (15 – нокаутом) в 29 поединках на профиринге.

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