Ломаченко в напряженном бою проиграл Хейни и упустил шанс стать абсолютным чемпионом мира

В ночь на 21 мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе состоялся поединок, в котором бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко сошелся в ринге с абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни.

На кону стояли все пояса легкого дивизиона, которыми владел Хейни. Бой завершился поражением украинского боксера единогласным судейским решением. Счет судейских записок: 116-112, 115-113, 115-113 в пользу американца.

Половину боя немного активнее провел Хейни. Он давил на украинца, часто попадая ударами по корпусу. Василий пытался идти вперед на своего соперника, но тот не давал украинцу сблизиться

В восьмом раунде Ломаченко несколько раз попал в голову Хейни, а в последних раундах стремительно шел вперед и запомнился сразу несколькими сериями ударов в голову американского оппонента. Однако представитель США сумел выстоять и дождаться вердикта судей, которые оказались благосклонными к нему при достаточно равном бою.

Отметим, что для Ломаченко это был первый бой с октября прошлого года. Тогда Василий одержал победу над американцем Джемейном Ортисом. На счету 35-летнего украинца 17 побед (11 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге.

Хейни до боя с Ломаченко последний раз боксировал также в октябре 2022-го, когда повторно победил австралийца Джорджа Камбососа и защитил титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе. Теперь в послужном списке 24-летнего американца 30 побед (15 – нокаутом) в 30 поединках на профиринге.

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