Ломаченко в очередной раз зашкварился в Instagram, сравнив Украину с нацистской Германией

Бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Василий Ломаченко опубликовал очередной скандальный пост в своем Instagram.

В этот раз 35-летний спортсмен выложил на своей странице в соцсети видео, в котором сравнивается состояние Киево-Печерской Лавры во время Второй мировой войны и состояние под руководством УПЦ МП. В нем использованы фото бомбардировок немецкими нацистами киевских храмов.

Таким образом, Ломаченко попытался сравнить действующую власть Украины с нацистами, которые разрушали церковь из-за раскола. Также Василий добавил цитаты священномученика Игнатия Антиохийского и святителя Иоанна Златоуста.

Отметим, что это уже далеко не первый скандальный пост Ломаченко в Instagram, из-за чего его страница была заблокирована на территории Украины.

На прошлой неделе Ломаченко опубликовал видео с претензиями к Владимиру Зеленскому от УПЦ МП, назвав поведение президента Украины "демонстративным унижением".

Ранее Ломаченко внесли в реестр предателей Украины, который ведет общественная организация "Рух ЧЕСНО".

Боксер попал в громкий скандал, связанный с его поддержкой представителей УПЦ Московского патриархата и распространением антиукраинских нарративов российской пропаганды.

Напомним, что недавно Ломаченко попал в новый скандал. На турнире UFC в США он пообнимался и сделал фото с российским бойцом Исламом Махачевым, который является другом главы Чечни Рамзана Кадырова и поддерживает войну РФ против Украины.

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