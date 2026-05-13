Ломаченко возобновляет карьеру — названа дата возвращения экс-чемпиона в ринг

Василий Ломаченко

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко решил возобновить боксерскую карьеру.

Об этом сообщил авторитетный журналист и инсайдер Майк Коппинджер.

По его информации, 38-летний украинец передумал уходить из бокса после завершения контракта с Top Rank и планирует вернуться в ринг осенью этого года.

Отмечается, что экс-чемпион мира не хочет размениваться на рейтинговые поединки и нацелен исключительно на бои с топовыми соперниками.

Напомним, Ломаченко объявил о завершении карьеры в июне 2025 года.

Ломаченко — обладатель золотых наград Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. На профиринге он одержал 18 побед (12 — нокаутом) и потерпел 3 поражения.

В последнем бою Василий в мае 2024 года нокаутом победил австралийца Джорджа Камбососа и завладел поясами IBF и IBO в легком весе.

В течение карьеры он также владел титулами чемпиона мира в полулегком весе по версии WBO (2014-2016), во втором полулегком весе по версии WBO (2016-2018) и в легком весе по версиям WBA (2018-2020), WBO (2018-2020).

