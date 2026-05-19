Ломаченко возвращается на ринг: названы имена потенциальных соперников украинца

Василий Ломаченко / © Associated Press

Стали известны имена потенциальных соперников бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко, который возобновляет карьеру.

Как сообщил журналист Майк Коппинджер, 38-летний украинский боксер сначала планирует встретиться в ринге с мексиканцем Эмануэлем Наваррете, а затем провести бой против американца Джервонты Дэвиса.

Отметим, что Наваррете владеет поясами WBO и IBF во втором полулегком весе. Мексиканец в мае 2024 года уже бился с одним украинцем — тогда он проиграл Денису Беринчику в поединке за вакантный титул WBO в легком весе.

Ранее менеджер украинского боксера Эгис Климас подтвердил, что Ломаченко решил вернуться в ринг и планирует провести бой уже осенью.

Напомним, Ломаченко объявил о завершении карьеры в июне 2025 года.

В последнем бою Василий в мае 2024 года нокаутом победил австралийца Джорджа Камбососа и завладел поясами IBF и IBO в легком весе.

В течение карьеры он также владел титулами чемпиона мира в полулегком весе по версии WBO (2014-2016), во втором полулегком весе по версии WBO (2016-2018) и в легком весе по версиям WBA (2018-2020), WBO (2018-2020).

Ломаченко — обладатель золотых наград Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. На профиринге он одержал 18 побед (12 — нокаутом) и потерпел 3 поражения.

