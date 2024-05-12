Ломаченко ярко нокаутировал Камбососа и вернул себе звание чемпиона мира

В воскресенье, 12 мая, украинский боксер Василий Ломаченко победил австралийца Джорджа Камбососа в бою за вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Поединок прошел в австралийском городе Перт. Украинец нокаутировал австралийца в 11-м раунде.

На протяжении всего боя Василий владел инициативой и наносил сопернику много сильных и точных ударов, что привело к многочисленным гематомам и рассечению на лице у Кабососа.

В 11-м раунде украинец окончательно добил своего оппонента. Сначала Ломаченко отправил Кабососа в нокдаун, но тот встал на ноги и был настроен продолжать бой. Однако Василий сразу же зажал австралийца в углу ринга и заставил его снова стать на колено – рефери вмешался и остановил поединок, зафиксировав досрочную победу нашего соотечественника.

Для Ломаченко это был первый бой с мая 2023 года, когда он единогласным судейским решением проиграл американцу Девину Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Теперь на счету 36-летнего украинца 18 побед (12 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге.

Камбосос потерпел третье поражение в своей карьере. Также в послужном списке 30-летнего австралийца 21 победа (10 – нокаутом).

Читайте также:

Ломаченко – Камбосос: онлайн-трансляция титульного боя

"Я уже старый": Ломаченко сделал заявление о возможном завершении карьеры

"Приедут российские киллеры": Камбосос рассказал, как будет готовиться к титульному бою с Ломаченко