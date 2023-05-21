Ломаченко засудили: реакция боксерского мира на поражение украинца от Хейни в бою за "абсолюта"

Многие звезды бокса считают, что именно Василий одержал победу в поединке с американцем.

В ночь на 21 мая украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко проиграл американцу Девину Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, который состоялся на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (США).

Боксеры прошли полную дистанцию из 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хейни. Счет судейских записок: 116–112, 115–113, 115–113 в пользу американца.

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Однако львиная доля любителей бокса не согласилась с таким вердиктом арбитров. Многие известные боксеры возмутились судейством и заявили, что победа была украдена у Ломаченко.

"Ломаченко должен быть абсолютным чемпионом мира. Он выиграл, он забрал этот бой", – сказал бывший чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон.

"Вот что вредит боксу. Лома должен был победить. Я не понимаю. Я был там, Лома наносил более точные удары и сильно завершил бой", – сказал американский боксер легкого веса Райан Гарсия.

"Честно, я удивлен судейским вердиктом. Девин – мой парень, болел за него в этом бою. Но 116-112 – это безумие", – раскритиковал арбитраж чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.

"Это просто неправильно. Я невероятно разочарован. Ломаченко выиграл сегодня", – сказал чемпион WBO в первом полулегком весе Робейси Рамирес

"Ломаченко выиграл, безусловно. Тот, кто думает, что Лома не победил, не знает ничего о боксе", – сказал бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя.

"Рад, что Девин победил. Лома не должен был биться с американским чемпионом на территории США. Но имеем, что имеем. Если бы бились в Украине, Девин проиграл бы единогласным решением. И чтобы было понятно, мой счет был 115-113 в пользу Ломы .Я не злюсь на то, что Девин выиграл 115-113, – написал в Twitter боксер второго полулегкого веса Ламонт Роуч.

"Лома победил", – написал в Twitter чемпион WBC в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс.

Сомнительное решение судей также прокомментировал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум. Он выразил удивление, что все арбитры боя были из США.

"Я промоутер, а не судья, но все нейтральные фанаты вокруг меня посчитали, что это было достаточно односторонний бой для Ломаченко. Поэтому все были ошеломлены судейскими записками в пользу Хейни. Лично я не буду это комментировать, потому что я промоутер.

Этот вопрос должен быть задан комиссии. Если одна сторона протестует против судьи, они меняют его. Но этого не случилось. Это кажется мне странным. Кажется странным, что у нас американец борется с украинцем, а все судьи американцы", – сказал Арум.

Ранее была обнародована статистика ударов и судейские записки боя Хейни – Ломаченко. Украинец превзошел оппонента по количеству и точности ударов.

Менеджер украинского боксера Эгис Климас сообщил, что команда Ломаченко будет оспаривать его поражение в бою с Хейни.

Для Ломаченко это был первый бой с октября прошлого года. Тогда Василий одержал победу над американцем Джемейном Ортисом. Теперь на счету 35-летнего украинца 17 побед (11 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге.

над американцем Джемейном Ортисом. Теперь на счету 35-летнего украинца 17 побед (11 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге. Хейни до боя с Ломаченко последний раз боксировал также в октябре 2022-го, когда повторно победил австралийца Джорджа Камбососа и защитил титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе. Теперь в послужном списке 24-летнего американца 30 побед (15 – нокаутом) в 30 поединках на профиринге.

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