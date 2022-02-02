Ломаченко ждет решения: абсолютный чемпион мира назвал двух претендентов на титульный бой

Ломаченко ждет решения: абсолютный чемпион мира назвал двух претендентов на титульный бой

Камбосос заявил, что проведет следующий поединок у себя на родине.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и WBC Franchise в легком весе Джордж Камбосос назвал имена желаемых соперников в следующем бою.

По его словам, он рассматривает лишь два варианта: поединок с украинцем Василием Ломаченко или американцем Девином Хейни, владеющим поясом WBC.

"В следующем бою я буду драться либо с Дэвином Хейни, либо с Василием Ломаченко в Австралии. Точка. Это из первых уст", - цитирует австралийского чемпиона журналист Talk Sport Майкл Бенсон.

Ранее сообщалось, что Камбосос рассказал, в каком порядке "накажет" всех потенциальных соперников.

В активе Камбососа 20 побед (10 - нокаутом) в 20 поединках. В ночь на 28 ноября австралиец победил американца Теофимо Лопеса и отобрал у него пояса IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) в легком весе.

и отобрал у него пояса IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) в легком весе. На счету Ломаченко 16 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. В ночь на 12 декабря Василий единогласным решением судей победил ганца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO. В послужном списке Хейни 27 побед (15 - нокаутом) в 27 поединках. В ночь на 5 декабря он победил своего соотечественника Джозефа Диаса и защитил титул WBC в легком весе.

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