Лондон – красный: "Арсенал" с Зинченко разобрался с "Челси" Мудрика и вернулся на вершину АПЛ

"Арсенал" на домашней арене победил "Челси" в заключительном матче 34-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 3:1 .

В первом тайме "канониры" трижды поразили ворота принципиального соперника. Дубль оформил Мартин Эдегор, дважды отличившийся после передач Гранита Джаки.

Еще один мяч забил Габриэл Жезус, который с близкого расстояния протолкнул мяч в сетку ворот Кепы Аррисабалаги после суматохи в штрафной "пенсионеров".

Во второй половине встречи команда Фрэнка Лэмпарда отквитала один гол. На 65-й минуте Нони Мадуэке сократил отставание "синих", воспользовавшись пасом Матео Ковачича.

Однако на что-то большее сил у "Челси" уже не хватило. Подопечные Микеля Артеты уверенно довели дело до логической победы.

Отметим, что украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко вышел в стартовом составе и провел на поле 73 минуты, после чего его заменил Киран Тирни. А вот другой наш соотечественник – вингер "Челси" Михаил Мудрик начал матч в запасе и вышел играть на 71-й минуте вместо Рахима Стерлинга.

"Арсенал" (78 очков) вернулся на первое место в АПЛ, обойдя "Манчестер Сити" (76 баллов). Однако "горожане" имеют две игры в запасе. "Челси" идет на 12-й позиции, имея в своем активе 39 зачетных пунктов.

В следующем туре "канониры" 7 мая на выезде сыграют с "Ньюкаслом". Днем ранее "синие" приедут в гости к "Борнмуту" еще одного украинца Ильи Забарного.

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