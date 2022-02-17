Лопнуло терпение: стала известна причина изгнания скандального форварда "Динамо" из аренды во Франции

Футболист может досрочно вернуться в киевский клуб.

Французский "Труа" досрочно прекратил сотрудничество с люксембургским нападающим Жерсоном Родригесом, арендованным у киевского "Динамо" до конца сезона-2021/22.

Портал L'Equipe раскрыл детали устранения Жерсона.

Сообщается, что тренерский штаб "Труа" решил таким образом наказать люксембургского форварда за систематическое нарушение дисциплины. Жерсону давали второй шанс исправить ситуацию, но его не использовал.

В скором времени между Родригесом и руководством клуба состоится встреча, во время которой стороны обсудят целесообразность пребывания футболиста в команде. Не исключено, что французский клуб пойдет на досрочный разрыв контракта и вернет Жерсона в Динамо.

Сам Жерсон отказался комментировать сложившуюся ситуацию.