Лопнуло терпение: стала известна причина изгнания скандального форварда "Динамо" из аренды во Франции

Футболист может досрочно вернуться в киевский клуб.
Французский "Труа" досрочно прекратил сотрудничество с люксембургским нападающим Жерсоном Родригесом, арендованным у киевского "Динамо" до конца сезона-2021/22.
Портал L'Equipe раскрыл детали устранения Жерсона.
Сообщается, что тренерский штаб "Труа" решил таким образом наказать люксембургского форварда за систематическое нарушение дисциплины. Жерсону давали второй шанс исправить ситуацию, но его не использовал.
В скором времени между Родригесом и руководством клуба состоится встреча, во время которой стороны обсудят целесообразность пребывания футболиста в команде. Не исключено, что французский клуб пойдет на досрочный разрыв контракта и вернет Жерсона в Динамо.
Сам Жерсон отказался комментировать сложившуюся ситуацию.
- Родригес перешел к киевлянам летом 2019 года с японского "Джубило Ивата" за 2 миллиона евро, его контракт с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2024 года.
- Вторую часть сезона-2019/20 форвард провел в аренде в турецком "Анкарагюдже", где забил 6 голов в 11 матчах Суперлиги. В середине июля Родригеса выгнали из "Анкарагюджя" за драку с одноклубником.
- В состоянии "бело-синих" он также запомнился скандалами — СМИ сообщали, что нападающий приезжал на тренировку с запахом перегара, а также повздорил с тогдашним главным тренером Алексеем Михайличенко.
- В прошлом сезоне Родригес принял участие в 22 поединках "Динамо" в УПЛ, забил 4 гола и совершил один ассист.