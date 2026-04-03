Луческу дважды за день перенес сердечный приступ — врачи спасли ему жизнь

Легендарный румынский тренер Мирча Луческу в пятницу, 3 апреля, дважды перенес сердечный приступ.

По информации румынского журналиста Эмануэля Рошу, это произошло в больнице, куда 80-летнего специалиста экстренно госпитализировали после того, как он потерял сознание в расположении сборной Румынии за несколько дней до товарищеского матча со Словакией, который состоялся 31 марта.

Отмечается, что врачам удалось спасти жизнь Луческу после трех реанимационных мероприятий. Сейчас он находится в отделении неотложной помощи в ожидании дополнительных анализов.

Позже этот же источник сообщил о втором за день сердечном приступе у легендарного коуча — он произошел в обед, и врачам снова удалось спасти ему жизнь.

Добавим, что 2 апреля Луческу покинул пост главного тренера сборной Румынии.

Также сообщалось, что тренеру установят дефибриллятор для регулирования ритма сердцебиения.

Напомним, 26 марта сборная Румынии в полуфинале плей-офф отбора к чемпионату мира-2026 проиграла Турции (0:1), потеряв шансы попасть на Мундиаль.

Луческу стал самым возрастным тренером в истории футбольных сборных.