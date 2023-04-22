Луческу идет на больничный: "Динамо" получило нового исполняющего обязанности главного тренера

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу сообщил, что команду временно возглавит его помощник Александр Шовковский.

Об этом сам 77-летний румынский специалист сообщил на пресс-конференции после матча 22-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) с донецким "Шахтером".

Луческу перенесет операцию на ноге. На период его отсутствия исполнять обязанности главного тренера "бело-синих" будет легенда клуба Александр Шовковский, который до этого был ассистентом Мирчи в тренерском штабе "Динамо".

"С этого момента я иду на больничный, мне нужно сделать операцию на ноге. С этого момента Александр Шовковский – исполняющий обязанности главного тренера "Динамо". Но мы будем постоянно с командой, будем контролировать ситуацию.

Я мог бы сделать операцию в Европе, однако считаю, что нужно остаться в Киеве, ведь так будет проще для наших игроков. Это важно для страны и для команды", – сказал Луческу на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, "бело-синие" и "горняки" на стадионе имени Лобановского в Киеве разошлись ничьей – 1:1. Красавец-гол со штрафного в концовке спас "Динамо" от поражения в игре с дончанами.

В настоящее время "Динамо" с 41 зачетным пунктом находится на четвертой позиции в турнирной таблице УПЛ.

В первом матче под руководством Шовковского киевляне 28 апреля встретятся с "Металлистом".

Читайте также:

"Верес" и "Минай" не смогли определить сильнейшего в западноукраинском дерби

Фестиваль пенальти: "Ворскла" в результативном матче одолела одного из аутсайдеров УПЛ (видео)

"Заря" в меньшинстве удержала победу над "Колосом" и вышла на второе место в УПЛ (видео)