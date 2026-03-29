Луческу потерял сознание и был экстренно госпитализирован: что известно о его состоянии

Мирча Луческу

Реклама

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу потерял сознание перед утренней тренировкой команды накануне товарищеского матча со Словакией, который состоится 31 марта.

Как сообщает издание A Bola, 80-летнему коучу стало плохо во время технического совещания перед последней тренировкой румынов до того, как команда должна была вылететь в Словакию.

Медицинский штаб сборной Румынии оказал Луческу первую помощь до прибытия двух групп экстренной помощи. Он был экстренно госпитализирован.

Реклама

Благодаря быстрой реакции медицинского персонала состояние тренера удалось стабилизировать. Источники внутри румынской федерации сообщают, что Мирча перенес сердечный приступ.

В настоящее время Луческу находится в одной из больниц Бухареста, где пройдет тщательное обследование. Сборная Румынии отправится в Братиславу без него.

Напомним, 26 марта сборная Румынии в полуфинале плей-офф отбора к чемпионату мира-2026 проиграла Турции (0:1), потеряв шансы попасть на Мундиаль.

