ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
1142
Время на прочтение
1 мин

Луческу потерял сознание и был экстренно госпитализирован: что известно о его состоянии

Легендарному тренеру стало плохо в расположении сборной Румынии.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Мирча Луческу / © Associated Press

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу потерял сознание перед утренней тренировкой команды накануне товарищеского матча со Словакией, который состоится 31 марта.

Как сообщает издание A Bola, 80-летнему коучу стало плохо во время технического совещания перед последней тренировкой румынов до того, как команда должна была вылететь в Словакию.

Медицинский штаб сборной Румынии оказал Луческу первую помощь до прибытия двух групп экстренной помощи. Он был экстренно госпитализирован.

Благодаря быстрой реакции медицинского персонала состояние тренера удалось стабилизировать. Источники внутри румынской федерации сообщают, что Мирча перенес сердечный приступ.

В настоящее время Луческу находится в одной из больниц Бухареста, где пройдет тщательное обследование. Сборная Румынии отправится в Братиславу без него.

Напомним, 26 марта сборная Румынии в полуфинале плей-офф отбора к чемпионату мира-2026 проиграла Турции (0:1), потеряв шансы попасть на Мундиаль.

Также мы рассказывали, что Луческу стал самым возрастным тренером в истории футбольных сборных.

Дата публикации
Количество просмотров
1142
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie